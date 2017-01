APPLICATION DE LA LOI ANTI-TABAC L’Etat arme les forces de l’ordre

Dans le cadre de la lutte contre le tabagisme, le ministère de la Santé a organisé, hier, à l’intention des forces de l’ordre et de sécurité de la région de Dakar, un atelier de partage et de sensibilisation sur le contenu des dispositifs de la loi antitabac. Il s’agit pour les acteurs de la santé de promouvoir la diffusion de la loi antitabac ainsi que ses textes d’application en vue d’encadrer la lutte contre le fléau au Sénégal.

En 2014, le Sénégal avait voté une loi n° 2014-14 relative à la fabrication, au conditionnement, à l’étiquetage, à la vente et à l’usage du tabac. Depuis lors, il n’y a pas eu une application de cette loi. C’est peut-être ce qui a motivé le Programme national de lutte contre le tabac à organiser cette rencontre avec les forces de l’ordre et de la sécurité pour une meilleure application de ladite loi. « C’est un atelier qui permettra aux forces de défense et de sécurité de mieux comprendre ce qui est attendu d’eux pour une meilleure application ferme et intelligente de la loi anti-tabac pour protéger les Sénégalais contre ce fléau », a fait savoir Babacar Ndiaye, adjoint au gouverneur de Dakar, chargé des affaires administratives. Selon lui, les mesures sont déjà définies dans la loi, il s’agit maintenant de les appliquer et pour qu’il y ait une bonne application, il faut non seulement une compréhension, une adhésion des différents acteurs, mais également il faut à coté un dispositif de surveillance et de répression. C’est pour cela qu’ils ont jugé nécessaire de convier les forces de défense et de sécurité pour leur permettre d’avoir une bonne compréhension de cette loi. L’application de cette loi va, selon le Docteur Oumar Ba, par ailleurs coordonnateur du programme national de lutte contre le tabac, permettre la protection des jeunes contre les tentations du tabac. ‘’Des sanctions pécuniaires et pénales sont prévues pour celui qui ne respectera pas cette loi’’, a-t-il prévenu.

Khady Thiam COLY