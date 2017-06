Appui à la formation et à l’apprentissage : Du matériel de couture à 10.000 jeunes artisans

Le soleil- Le ministère de la Formation professionnelle veut relever le défi de l’apprentissage avec le programme «Apprentissage rénové». C’est ainsi qu’il a remis à 10.000 jeunes artisans du matériel d’équipement d’une valeur de 30 millions de FCfa. La cérémonie de réception a eu lieu le 1er juin 2017.

Dix mille jeunes artisans, déjà recensés dans 2.000 ateliers à travers le pays, ont reçu des équipements d’une valeur de 30 millions de FCfa. Ce matériel relatif au métier de la confection et à la couture est offert par le ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat.

Selon le ministre de la Formation professionnelle, cette activité s’inscrit dans le cadre de l’option de son département de réaliser la volonté et la décision du président de la République qui s’engage à repositionner l’apprentissage dans le cadre des nouvelles orientations. Pour Mamadou Talla, il s’agit maintenant de donner aux jeunes déscolarisés ou non scolarisés une formation qualifiée. Raison pour laquelle il a avancé ces propos : « Notre département a mis en place un programme pertinent dénommé «Apprentissage rénové». Une initiative qui consiste à se départir des méthodes traditionnelles d’apprentissage des métiers pour aller vers des techniques et des approches modernes d’apprendre ».

A l’en croire, ceci permettra de disposer d’offres de compétences, de qualification et de certification pour valider les acquis et l’expérience des artisans. Les couturiers, principaux bénéficiaires, ont déjà reçu une session de formation sur l’utilisation du matériel offert.

D’après M. Talla, après les couturiers, d’autres artisans vont suivre, à savoir les coiffeuses, les mécaniciens, etc. Il a estimé qu’un bon ouvrier, un bon artisan, est celui qui est bien formé et suffisamment équipé. Ces deux préalables permettent, à son avis, d’avoir un produit de qualité.

Les Comités régionaux de l’apprentissage tout comme les Chambres de métiers présents à la cérémonie se sont félicités de cette initiative du ministère de la Formation professionnelle, particulièrement de la Direction de l’artisanat et de l’apprentissage.

Après avoir remercié leur ministère de tutelle, les bénéficiaires ont rassuré qu’ils feront bon usage du matériel.

Pape Coly NGOME