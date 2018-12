Apr Côte d’Ivoire: La guerre des parrains

L’Alliance Pour la République (APR) en Côte d’Ivoire est toujours en proie à des crises internes et des querelles de leadership. Chacun voulant être Calife à la place du Calife. Alors que l’heure doit être au rassemblement et à l’union autour de l’aperiste en chef, à quelques mois de la présidentielle de 2019. Lors de la campagne de parrainage, deux tendances se sont heurtées sur le terrain de la collecte des signatures. Il s’agit, d’un côté, du groupe du Consul Abdou Karim Bass, du coordonnateur de l’Apr Dame Faye et, de l’autre côté, du camp de Tidiane Samba Ly. Un troisième front s’est invité dans la guerre aux parrains avec l’honorable député Saibatou Aw et ses partisans. Chacun est allé de son côté pour récolter des signatures pour Macky Sall. C’est dire qu’il y a un vrai combat de gladiateurs. Mais tout sera clair d’ici à jeudi prochain. Les responsables de l’Apr Côte d’Ivoire vont déposer, ce jour, leurs fiches de parrainage au siège de l’Apr. On saura qui pèse quoi !