APR : la folie envahit le Macky

Aliou Sall défie et dévie. Il accuse son grand-frère de Président de la République d’être entouré de faucons comploteurs. C’est grave. Venant de lui qui ne peut être que destinataire d’informations secrètes et sensibles parce qu’il est de la Dynastie Faye-Sall, c’est très grave. Le Président de la République du Sénégal est cerné de faucons, de conspirateurs, d’agitateurs et de trublions factieux. Le Macky est donc un chaos ! C’est l’enseignement que suggère cette démentielle accusation d’Aliou Sall. Les Mackysards deviennent ainsi tous fous pour le pouvoir, un espace de dividendes, de sinécures et de privilèges parfois même indus dans lequel se retrouvent ces gens brutes et rustres, boulimiques et inassouvis. Où était cet Aliou Sall quand Macky subissait l’épreuve politique ? Il se donne une légitimité : il est le petit-frère du Président de la République et en fait l’ersatz conspirateur pour bénéficier de foule. Et sa folie qui le fait dévier engendre ailleurs insultes, colères et révoltes.

Moustapha Diakhaté, aussi marginal que le petit-frère de Macky, prend comiquement congé du Parti et de l’Assemblée nationale qu’il quitte. « Aliou Sall est impoli. Il est un menteur. C’est un imposteur », tonne l’insolite Président du Groupe parlementaire en fin de mandat. Et autant ce « menteur » accuse le Président de la République d’être entouré de faucons comploteurs, autant Diakhaté accuse ce Président de leur avoir porté préjudice en acceptant Aliou Sall parmi les leurs. La violence des propos de Diakhaté est inédite dans un parti qui tient l’Etat et la République. Si Aliou Sall est « un menteur, un impoli et un imposteur », c’est alors une tragédie pour tout le Sénégal car il préside l’Association des Maires de toutes les Communes de ce pays. C’est aussi une calamité pour Guédiawaye. Aliou Sall a-t-il menti pour accéder à la tête de la grande Commune de cette Ville, ensuite de l’AMS ? Diakhaté a, en tout cas, parlé. Mais Macky est-il entouré de faucons comploteurs ? C’est son petit-frère qui le dit ! Pauvre Sénégal !

Domou rewmi