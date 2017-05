APR suspension des Investitures Et après ?

Macky Sall a bien eu l’intelligence politique de prendre ses responsabilités face à la spirale d’incidents et à la série d’actes de violence qui minent son parti l’APR. Des ambitions politiques, le parti s’engloutit dans des batailles rangées sur fond d’insultes, d’injures et de diabolisation dont les seuls bénéficiaires sont les responsables politiques de l’Opposition qui s’en délectent et en tirent profit. Mais le respect du suivi de la suspension prise est encore sibyllin. Les instructions de Macky Sall ne sont jamais suivies. Quelle sera donc la suite apportée à sa décision de suspension des Assemblées générales d’investiture ? La problématique est immense car seul Macky Sall incarne intégralement l’APR qui semble être pour lui une propriété politique qu’il tient mal.

Une Conférence des Leaders est annoncée et tout renseigne que tous ces leaders, à l’exception de quelques-uns, ne disposent pas de légitime forte et inébranlable pour faire prévaloir sa voix. Et la crise que vit l’APR en cette veille des Législatives 2017 pour les investitures à la députation, rend bien compte d’un dédain que le parti présidentiel a pour les partis alliés. Les Chefs de ces partis s’attendent certainement à des investitures sur des listes nationales et locales car, tous conscients de leur manque de base politique dévouée. Naturellement, l’inexistence politique dans une Collectivité locale d’un chef de parti allié ne garantit nulle part une victoire globale de Benno Bokk Yakaar. Macky Sall traverse une épreuve politique énigmatique et difficile. Sa volonté est d’instituer la discipline dans l’APR et de marquer des coups politiques contre l’adversaire pour se garantir un second mandat. Et l’APR se singularise par une insubordination et un je-m’en-foutisme jamais vus dans un parti qui tient les Institutions de la République. Et ce parti s’impose commme le seul appareil politique au Sénégal où malgré Circulaire, Directives et Instructions, chacun surveille chacun et surveille tout le monde en épiant une sinécure à conserver ou à acquérir !

Domou rewmi