Après 60 ans de calvaire: Macky sauve les populations de Joal – Samba Dia – Djiffer

« Aujourd’hui, c’est un grand jour pour vous, puisque tout le monde sait que cette doléance date de plus de 60 ans », a dit le Président de la République, Macky Sall, aux habitants de Samba Dia, venus nombreux pour l’accueillir. Il s’exprimait à l’issue de la coupure du ruban marquant l’inauguration de la route Joal – Samba Dia – Djiffer, y compris la bretelle de Fimela. Pour lui, cette peine a été réglée, et bien réglée, car tout le monde connaissait les difficultés que vous (populations) rencontriez dans le cadre de vos déplacements. Aujourd’hui, ces difficultés sont derrière vous. D’après Serge Diatta, chef de projet à Ageroute, les travaux de la route Joal – Samba Dia – Djiffer et la bretelle de Fimela avaient été lancé le 21 juillet 2015. En termes de caractéristiques techniques, M.Diatta, a fait savoir que c’est une route longue de 49 km. Elle traverse 3 communes, à savoir Joal-Fadiouth, Fimela et Palmarin. A l’en croire, le projet, d’un cout de 15 milliards de FCA, est financé par la Banque arabe pour le Développement économique en Afrique, le Fonds pour le Développement international et l’Etat du Sénégal. Il a été réalisé en 24 mois. Ce linéaire a pour objectif, entre autres, de faciliter l’accès des populations aux infrastructures sociales de base.

Zachari BADJI