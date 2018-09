Après-Mondial: 20 sénégalais détenus dans les prisons Russes

Vingt Sénégalais croupissent dans les prisons Russes. Venus suivre la Coupe du monde durant laquelle le Sénégal était éliminé dès le premier tour, ils ont tenté de rallier l’Italie. Mais ils on été arrêtés en Estonie par les gardes-frontières Russes et détenus dans un centre de détention de Saint-Pétersbourg depuis plus de deux mois, informe L’Observateur. L’un des détenus, Ousseynou Sow, qui s’est confié à L’Obs, interpelle le président Macky Sall pour les sortir du gouffre.