APRÈS LEUR SORTIE MÉDIATIQUE SUR LES LISTES DE BBY: Ansoumana Danfa et Maguette Ngom sont limogés par Macky Sall

Les leaders de « Domou rewmi » ont subi une sacrée raclée à la suite de leur déclaration en déphasage avec le président de la République Macky Sall. A cet effet, Ansoumana Danfa et Maguette Ngom ont manifesté leur désaccord par rapport à la publication des listes de candidature des prochaines législatives. Toutefois, le patron de Benno Book Yaakar ne l’a pas pris de bon gout. En colère contre cette sortie musclée par ces derniers, le Président les a limogés sans l’ombre d’une hésitation de leur poste à la présidence.

Il semblerait que Macky Sall n’est pas un président à contre carrer. De toutes les façons, les deux leaders de « Domou Rewmi » : Ansoumana Danfa, chargé de mission à la présidence et Maguette Ngom conseiller spécial à la présidence en savent quelque chose. Ces derniers ont été limogés à la suite de leur déclaration contestataire sur la confection des listes électorales de Benno Bokk Yakaar en vue des prochaines législatives. Pour rappel : ces responsables de la majorité présidentielle ont dit dans les colonnes du quotidien vox populi : « Monsieur le président, cette liste n’est pas celle de Benno Bokk Yakaar, elle est la liste des transhumants, des proches et des militants de la 25e heure. Elle consacrera à coup sûr une législature plus nulle que la douzième. Car la sélection est faite sans aucun critère de compétence. Il faut aussi noter l’incohérence dans la répartition géographique des investis. » C’est cette fameuse déclaration incendiaire qui a provoqué la colère de Macky Sall qui a fini par les limoger sans hésitation.

A rappeler que Ansoumana Danfa était chargé de mission à la présidence et leader du Mouvement pour l’action et la citoyenneté/Authentique (MAC/A) et coordinateur de « Domou Rewmi ». Et Maguette Ngom, chef de file du parti dénommé Nouvelle intelligence pour le développement de l’Afrique(Nida).

Safiyatou Diouf