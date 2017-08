Après la victoire de BBY à Kaolack Place à la campagne de récupération

Moins de vingt-quatre heures après la publication des résultats donnant la Coalition de la majorité présidentielle victorieuse, des personnalités politiques du Saloum font leur apparition pour crier victoire.

A Kaolack, après la large victoire de BBY, des responsables de la mouvance présidentielle se sont lancées dans une véritable campagne de récupération et de capitalisation des résultats en multipliant les sorties médiatiques. Des manœuvres qui ne sont pas du goût des responsables des différents quartiers populaires, de la banlieue et du département de Kaolack sillonnés par les compagnons de Modou Ndiaye Rahma depuis plusieurs mois à la conquête des électeurs du Saloum. Ce dernier qui était en compagnie du responsable de «Macky2012», Aliou Cissé Dème, a reçu à la base un véritable satisfecit de la part des partisans du Président de la République Macky Sall. Ce sont en fait les véritables acteurs de la victoire du parti au pouvoir lors de ces législatives. Convaincus que seuls ceux qui étaient sur le terrain de la sensibilisation, de la massification, de la mobilisation et des ralliements dont l’impact s’est traduit par l’affaiblissement de l’opposition, méritent d’être considérés comme les vrais artisans de la victoire du 30 juillet, nombre de responsables du camp présidentiel ont félicité l’équipe de Modou Ndiaye Rahma. Equipe qui, de Médina Baye à Abattoirs Ndangane, en passant par Sara Ndiougary, n’a laissé aucune chance à l’opposition dont la défaite a été cinglante à Kaolack. Une chose est sûre, depuis le début de la campagne, ces derniers n’ont cessé d’appeler les responsables du camp présidentiel à descendre sur le terrain comme s’ils sentaient le coup de la campagne de récupération venir.

Ndèye THIAM