Arabie saoudite: Mohammed ben Salman à la conquête du royaume

L’inquiétude la plus forte de la jeunesse, qu’il cible comme son futur public pour assoir sa légitimité, c’est ce système de corruption, de wasta, de piston, qui fait qu’on a une société princière, une communauté d’affaires qui constitue une sorte de société très particulière. Et les autres sont laissés-pour-compte. Mohammed ben Salman a annoncé également en direction de cette jeunesse une volonté de détendre un peu l’atmosphère sociale, avec des espaces de divertissement. Tout cela adressé à une certaine jeunesse, éduquée, acquise à ses projets, de même qu’en direction des femmes, le droit de conduire, le fait de promouvoir beaucoup plus la femme au sein de la force active. Tous ces signes-là, c’est aussi une volonté de, entre guillemets, se mettre dans la poche cette partie de la population qui a été un peu négligée et qui pourrait être, dans le futur, cooptée. Et même être la base de sa légitimité. On est dans la phase de consolidation de son pouvoir