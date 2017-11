Arabie saoudite: purges après l’annonce de création d’un comité anti-corruption

■ Le cours du groupe du prince al-Walid chute de près de 10 %

Le cours de Kingdom Holding Company, société internationale d’investissement détenue à 95 % par le prince et milliardaire saoudien al-Walid ben Talal, a chuté de 9,9 % à l’ouverture dimanche 5 novembre 2017, au lendemain de son arrestation présumée.

L’indice Tadawul All-Shares (Tasi), la Bourse la plus importante des pays arabes, était également en baisse, de 1,6 %, une minute seulement après son ouverture, à la suite de l’arrestation de princes et ministres dans une purge sans précédent en Arabie saoudite.

Le cours de Kingdom Holding Co – société ayant des intérêts notamment dans les géants américains Citigroup et Apple, et le parc d’attractions Euro Disney – n’ont pas chuté davantage, car selon le règlement de la Bourse saoudienne, les actions ne peuvent baisser de plus de 10 % lors d’une session.

Depuis le début de l’année, Kingdom Holding Co a perdu environ 15 % de sa valeur mais la société a annoncé plus tôt, dimanche 5 novembre, une hausse de ses profits pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de l’année.