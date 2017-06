Arabie saoudite/Qatar : vers une sortie de crise…

REWMI.COM- La crise dans le Golf pourrait évoluer positivement dans les jours qui viennent. Le Qatar pourrait voir l’étau se desserrer contre lui s’il accepte les conditions à lui posées par l’Arabie saoudite et ses alliés (Emirats arabes unis, Bahreïn, Egypte et Yémen), qui l’ accusent de soutenir le terrorisme. Le site d’information Rfi.fr rapporte que ces derniers ont transmis à Doha treize conditions pour une sortie de crise. Ces pays exigent du Qatar de limiter ses relations diplomatiques avec l’Iran, de fermer sa base militaire turque en cours de construction sur son sol ou encore de rompre ses liens avec plusieurs organisations terroristes comme les Frères musulmans, le groupe Etat islamique, al-Qaïda, le Hezbollah ou encore Fatah al-Cham, l’ex-Front al-Nosra en Syrie. En plus, le Qatar doit obligatoirement fermer plusieurs chaines qu’il finance, en particulier la puissante al-Jazeera.

Doha qui, en début de semaine avait fait savoir qu’il ne voulait pas négocier avant la levée des sanctions, dispose de dix jours pour obtempérer. Des positions dans le sens de la négociation dont celle du Sénégal avaient été avancées. Mais le pays le plus actif dans ce sens est le Koweit qui est membre à l’instar de l’Arabie saoudite et du Qatar, du Conseil de coopération du Golfe (CCG) qui est un club qui regroupe notamment les Emirats arabes unis, Bahreïn, Oman et le Koweït. Pour rappel, l’Arabie saoudite et ses alliés ont décidé, le 5 juin dernier, de rompre leurs relations diplomatique avec le Qatar, mais aussi de fermer leurs frontières avec l’Emirat qu’il accusent de soutenir le terrorisme.

