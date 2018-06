Aramine Mbacké et Oumy Thiam soldent encore leurs comptes à la barre  

Condamné en première instance à 1 an avec sursis et une amende de 80 millions de nos francs à verser à la dame Oumy Thiam, Aramine Mbacké a vu son dossier être rejugé, hier, en appel. Le parquet général demande l’infirmation de la première peine. L’affaire a été mise en délibéré pour le 30 juillet prochain.

A cette occasion, le maître des poursuites a indiqué que le délit de faux et usage de faux ne peut nullement être attribué au mis en cause, du moment que ce n’est pas lui qui délivrait les lettres de crédit. S’agissant du délit d’abus de confiance comme celui d’escroquerie, le représentant du ministère public estime que ces délits posent problème. « Il est avéré que les sommes versées à Aramine ont été reversées à la société Small world aux Usa. Dans ces conditions, est-ce qu’il serait possible de l’accuser d’abus de confiance ? », s’est interrogé le parquet général, selon qui, s’il y a des personnes qui doivent être poursuivies, c’est bien John Simon et Marcel, le directeur de ladite société. C’est au regard de ces observations qu’il a sollicité l’infirmation de la peine rendue en première instance, avant de solliciter la relaxe pure et simple du prévenu. Pourtant, la plaignante Oumy Thiam lui reproche d’avoir usé de manœuvres frauduleuses pour la dépouiller d’un montant de 546 millions de nos francs. Selon elle, l’homme d’affaires l’avait approchée au tout début pour une importation par bateau de sucre qui devrait lui faire gagner 600 millions de francs CFA. C’est dans ces circonstances qu’elle a versé l’argent au prévenu en trois tranches. Une première tranche de 250 millions de francs CFA, destinée au contrat revolving de 4 bateaux de sucre qui devaient lui rapporter chacun 600 millions de francs CFA. Le second versement estimé par la plaignante à 178,5 millions en espèces, a servi au paiement de lettres de crédit. La troisième tranche a été décaissée en deux virements de 113 000 dollars chacun (soit 56,5 millions F CFA par virement).

Mais Serigne Aramine Mbacké a clamé son innocence en accusant les fournisseurs de la dame de n’avoir pas respecté les exigences des lettres de crédit. Hier, les différentes parties n’ont pas varié dans leurs déclarations. Le mis en cause a rappelé que la dame voulait importer du riz, mais n’avait pas d’argent. « Je lui ai proposé de lui émettre une lettre de crédit afin qu’on puisse l’acheter au Usa. Par la suite, elle est revenue sur sa position pour me dire qu’il voulait faire la vente de sucre. Elle a payé 4 millions 500 mille francs en Chine pour qu’on ouvre le commerce. Par la suite, elle est revenue pour me dire de lui payer ses dettes en inde. Je lui ai remis 28 millions 500, 37, 500 millions, entre autres sommes (…). Elle a dit que je lui devais 548 millions. Elle a photocopié ma signature pour créer un document de dette de lettre de crédit. La lettre de crédit c’est du vrai. Je faisais 34 milliards de chiffre d’affaire en pétrole. J’avais 1000 employés. Elle est partie avec Omar Top à la télé pour me nuire. Elle me doit 150 millions », a dit Aramine Mbacké. De son côté, la plaignante a dit qu’elle ne connait rien sur les papiers. « Aux usa, Sonisima, le Peulh a menacé de me tuer si je ne rentrais pas. Je n’ai rien remis directement à la banque au cas échéants, je ne me rappelle plus de ces faits », a-t-elle dit. Comme en première instance, les avocats de la partie civile ont demandé un jugement en leur faveur car, disent-ils, les faits sont avérés. De leurs côtés, les avocats de la défense ont demandé l’infirmation du premier jugement et de relaxer le prévenu purement et simplement de faux et usage de faux et d’association de malfaiteurs. L’affaire a été mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 30 juillet prochain.

Cheikh Moussa SARR