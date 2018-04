Ari Boulogne, ce fils qu’Alain Delon n’a jamais voulu reconnaître

Ari Boulogne est le fils de Nico, avec qui il entretenait une relation très fusionnelle. Selon la chanteuse allemande du Velvet Underground, son père est Alain Delon. Pourtant, le célèbre acteur français n’a jamais voulu le reconnaître.

“Pour moi, c’était une très bonne mère. Elle m’a tout donné. Même la drogue, je l’ai vécu à fond avec elle sans que ce soit un problème”. Ces propos sont signés Ari Boulogne, qui rend ainsi hommage à sa mère, Nico, décédée en 1988 des suites d’un accident de vélo. La chanteuse allemande du Velvet Underground a vécu une histoire d’amour avec Alain Delon et Ari Boulogne serait le fruit de cette relation. Pourtant le célèbre acteur français n’a jamais voulu reconnaître ce prétendu fils, né le 11 août 1962 et c’est sa propre mère, Edith, qui s’en est occupée. Ce dimanche, Ari Päffgen de son vrai nom a été interviewé par le JDD, à l’occasion de la sortie, cette semaine, d’un biopic sur Nico. Ari Boulogne révèle quelques détails les plus intimes de leur vie : “De mes 16 ans jusqu’à la fin, nous avons partagé la drogue, la même seringue. C’est une manière d’être ensemble”.