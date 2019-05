Armée: Macky rallonge l’âge de la retraite

Le président de la République rallonge l’âge de la retraite du personnel militaire et paramilitaire d’un an à trois ans selon le grade. La mesure concerne les soldats de rangs et caporaux, les sous-officiers, les officiers subalternes et les officiers supérieurs de l’armée, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers.

Une mesure qui, rapporte le quotidien L’AS qui donne la nouvelle, sera bien accueillie par les soldats de rangs qui quittaient l’armée très tôt, alors qu’ils avaient encore les capacités de bien servir les drapeaux.