ARMP- Le MEDS intègre le Conseil de régulation

Le Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS) va siéger au Conseil de régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (Armp). Le mouvement patronal sera représenté dans cette instance par Monsieur Boubacar Samb, Président du comité scientifique et de la Commission RSE et Emploi. L’entrée du MEDS au Conseil s’est effectuée de façon évidente tant la contribution significative du mouvement patronal, à l’essor de l’économie sénégalaise n’est plus à démontrer. Le Conseil de Régulation dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’ARMP, définir et orienter sa politique générale et, évaluer sa gestion dans les limites fixées par ses missions organiques ou statutaires. Parmi les nombreuses missions du Conseil, on peut noter les prérogatives de déterminer de manière générale les perspectives de développement de l’ARMP, d’ examiner et d’approuver chaque année le programme d’activités de l’ARMP pour l’exercice à venir, sur proposition de la Direction Générale etc…

Le Conseil de Régulation est présidé par une personnalité élue par ses membres parmi les représentants de l’Administration publique, pour la durée de son mandat. Les membres du Conseil de Régulation sont nommés pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une fois.