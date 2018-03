Arrangements secrets entre Khalifa et Macky- Les ‘’khalifistes’’ démontent la SALL négociation

Le conseiller politique du maire de Dakar, Moussa Taye, a démenti l’existence d’une négociation secrète pour la libération de Khalifa Sall.

« Il n’y a aucune espèce de négociations entre Khalifa Sall et le pouvoir ». La précision est faite par le conseiller politique du maire de Dakar, dans une note parvenue à notre rédaction. ‘’Que ceux qui spéculaient sur des négociations souterraines entre le Député-maire de la ville de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, et le pouvoir, déchantent’’, recadre-t-il dans la note parcourue par nos soins. Avant de démentir d’éventuelles négociations entre Khalifa Sall et le pouvoir pour sa libération. Le conseiller politique du Maire de Dakar s’est voulu très catégorique : « je le dis, je le répète, je le réitère. Il n’y a aucune espèce de négociations entre Khalifa Sall et le pouvoir. Ni directement ni indirectement. Ni diurne ni nocturne ». Coupant court à toutes ces spéculations, Moussa Taye d’ajouter que c’est une vue de l’esprit. «Notre position reste et demeure la même : nous préférons la dignité à la liberté. Aucune compromission n’est possible», ressasse-t-il. Voilà au moins des propos qui ont le mérite d’être clairs. Selon certaines indiscrétions de la presse, c’est dans la plus grande discrétion que des négociations sont en cours entre le président Macky Sall et le maire de Dakar, Khalifa Sall. Selon les sources de Yerimpost, les deux hommes se parlent via Mohammed Boun Abdallah Dionne et Bamba Fall. Mohammed Dionne, Bamba Fall et deux missi dominici qui négocient à fond la caisse, se donnent comme deadline le 30 mars 2018, date d’annonce de la décision du tribunal avant laquelle un accord doit être trouvé. En clair, il s’agit d’organiser la libération de Khalifa Sall dans des conditions qui ne menacent ni l’image ni la survie du pouvoir, relatait Yerimpost.

M BA