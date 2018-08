Arrestation de Kabirou Mbodj: Un gros pétard mouillé…

Une histoire grotesque et hallucinante sur une prétendue arrestation en Espagne, du tycoon sénégalais, Kabirou MBODJE, qui circule sur les réseaux sociaux, relève d’une fausse information. Confidentiel Afrique a câblé l’entrepreneur Kabirou Mbodj présentement en vacances estivales depuis l’étranger. Il dément formellement cette arrestation. Sans menottes et loin du chevillard des « poulets » espagnols. Retour sur le pétard mouillé révulsant.

Une grosse clameur s’est emparée des salons dakarois et des cercles du monde des affaires. Une information relative à l’arrestation en Espagne du PDG du Groupe Wari, propriété de l’entrepreneur sénégalais Kabirou MBODJE. Un effet de bombe dans le milieu bancaire et financier. Pour en avoir le cœur net, Confidentiel Afrique s’est approché de l’entourage immédiat du tycoon Kabirou. Lequel a démenti avec force cette information avant que nous nous décidions de câbler le PDG Wari, qui se trouve présentement à l’étranger en vacances estivales. Extraits du dialogue via SMS : Monsieur Kabirou, on fait état dans la presse de votre arrestation en Espagne ? ( Confidentiel Afrique). Qui moi ? (Kabirou MBODJE). Écoutez je me trouve en ce moment quelque part dans le monde dans un bateau. Hallucinant et mensonge sordide… Donc vous n’êtes pas arrêté en Espagne?(Confidentiel Afrique). Absolument non (Kabirou MBODJE). Nous arrêtions la conversation via SMS. L’information sur l’arrestation du PDG Kabirou MBODJE en Espagne, qui fait le tour de la toile, s’apparente à un vaudeville sous les bulles déglinguantes d’un acharnement féroce dont l’entrepreneur et patron du Groupe Wari, est victime. Cela s’appelle un ballon de baudruche…