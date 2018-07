Arrêt Cédeao: Ce qu’en pensent les avocats de l’Etat

24 heures seulement après la sortie des avocats de Khalifa Sall, leurs confrères de la partie civile ont animé une conférence de presse pour se prononcer sur la décision de la Cour de justice de la Cedeao. Face à la presse, Me Moussa Felix Sow et Cie ont soutenu qu’ils respectent la décision de ladite juridiction, mais attendent d’en connaître la teneur.

Les avocats de l’Etat du Sénégal ont tenu une conférence de presse, ce samedi, pour apporter une réponse à leurs confrères qui défendent l’édile de Dakar dans l’affaire dite la caisse d’avance de la mairie de Dakar. A cet effet, l’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats a renseigné que le document brandi comme étant l’arrêt de la Cour de justice de la Cedeao par leurs confrères de défense, n’est qu’un extrait du plumitif non signé par des juges. Me Moussa Félix Sow, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a précisé que : « jusqu’à présent, cette décision n’est pas toujours disponible, bien que commentée et interprétée depuis une semaine. (…) Le document ne donne aucune indication sur les arguments et les motivations ayant été retenus par les juges et ne permet pas, sans extrapolation hasardeuse, aucune analyse critique, ni aucune décision hâtive ». Poursuivant, il a ajouté : « en attendant de recevoir la notification de la décision rendue, nous pouvons prendre connaissance du dispositif certifié conforme par le greffe de la cour circulant sous le manteau dans la ville de Dakar ». Toutefois, la robe noire a assuré que l’Etat du Sénégal reste respectueux de toutes les décisions des juridictions nationales, régionales comme internationales, quelle que soit la personne concernée. Le bâtonnier sera confirmé dans ses propos par l’agent judiciaire de l’Etat selon qui l’Etat du Sénégal n’a jamais été condamné par la juridiction de la Cedeao sur une quelconque saisine que ce soit dans le cadre des affaires citées.

Me Ousmane Sèye : « On fait dire à la Cour ce qu’elle n’a pas dit..»

« Au besoin et dans le cadre de rencontre ultérieure, on pourra vous apporter tous les éléments nécessaires qui permettent de lever les équivoques qu’on tente d’entretenir relativement au contenu de certaines décisions ou à la réputation de l’Etat du Sénégal. On tente de faire mal, mais que ce soit au plan national ou international, on essaie de faire dire aux décisions ce qu’elles n’ont pas dit. Il y a des demandes qui ont été produites et la Cour de justice de la Cedeao les a déboutées du surplus de leur prétention », a dit Antoine Felix Diome. Pour sa part, Me Sèye révèle que la décision de libération immédiate formulée par les avocats du maire de Dakar a été rejetée par la Cour. Il a pris ce prétexte pour déduire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner immédiatement l’arrêt des poursuites contre les prévenus. « On a constaté des cas de violation des droits de l’homme de Khalifa Sall et Cie. Mais, en même temps, la cour a indiqué la voie par laquelle les préjudices subis par les détenus doivent être réparés en leur attribuant la somme de 35 millions de nos francs », a-t-il soutenu. A l’en croire toujours, il n’y avait aucune interférence entre les décisions rendues par la Cour de justice de Cedeao et les juridictions nationales, les Etats étant souverains en matière pénale. Me Samba Bitèye, également membre du collectif des avocats de l’Etat, a dit que si un requérant est détenu sur des bases irrégulières et que ses conditions de détention violent ses droits, la Cour de justice de la CEDEAO peut ordonner à un Etat sa libération immédiate. Il renseigne encore que quand la cour exige une libération immédiate, elle ne le dit pas par parabole, mais plutôt de façon expresse. Et, cela veut dire que les conséquences d’une telle décision ne sont pas celles d’une interprétation, mais plutôt d’une lecture.

Cheikh Moussa Sarr