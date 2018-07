Arrêté pour viol, il accuse sa victime de l’avoir dragué

Agé de 22 ans, Daouda Séne est accusé de viol, pédophilie et détournement de mineure. Par contre, le prévenu accuse la victime de l’avoir dragué. « C’est elle qui m’a dragué en premier. Et c’est elle qui voulait ces rapports sexuels. C’est pour cela qu’on a couché ensemble, lorsqu’elle est venue chez moi », a déclaré Daouda.

En poursuivant ses explications, Daouda Séne accuse la mère et la sœur de la victime de complice. « D’ailleurs, sa mère et sa grande sœur étaient au courant de notre idylle qui a duré 3 ans. Elle avait porté mon enfant et c’est même sa mère qui l’a fait avorter », a-t-il indiqué dans les colonnes de Voxpopuli. Des déclarations que la partie civile a contestées.