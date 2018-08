Qui arrêtera Sonko, ce prétentieux ? Par Abdoulaye Khouma*

Ousmane Sonko nous pompe vraiment l’air. Habitué des déclarations tapageuses, somme toute, nulles et non avenues, cet ex-Inspecteur des Impôts et des Domaines se croit sortir de la cuisse de Jupiter. Il se mêle de tout en débitant des insanités qui le rapetissent, davantage. Tant cet homme sorti de nulle part veut prendre le peuple sénégalais pour des demeurés sinon comment il se comporte de la sorte ?

Pour votre gouverne, le leader du PASTEF, avec un narcissisme débordant qui est sa marque de fabrique, veut se prononcer sur toutes les questions alors qu’il a une petite facture intellectuelle se limitant à la finance fiscale. Dernièrement, notre bonhomme imbu de sa personne s’en mêle les pinceaux en voulant émettre des idées sur la gestion du pétrole et du gaz .Notre cher pays le Sénégal regorge de personnes beaucoup plus douées pour parler de ces questions. Ousmane Sonko a le droit de s’opposer mais qu’il le fasse de manière responsable, voire raisonnable. Lui, c’est le promoteur de la politique de basse altitude qui le distingue.

Le sieur Sonko pense qu’en ayant la bouche toujours débordante de mensonges, d’insanités, d’insultes et d’injures qu’on peut parvenir à convaincre les sénégalais. Il n’a aucun titre de gloire, n’a jamais milité dans aucun parti politique digne de ce nom. Ce néophyte n’a aucune leçon de morale à nous seriner, à parler franc. Pour diriger les destinées de notre chère Nation, on n’a pas besoin d’adeptes de la critique facile, de politiciens à la petite semaine de la trempe d’Ousmane Sonko. Alors, il doit se taire et se terrer car, le peuple, le vrai peuple, lui seul, détenteur de la souveraineté, n’est pas dupe ! 2019, c’est presque demain. Qu’on moralise le débat politique pour sauver l’héritage démocratique acquis de haute lutte car, comme ledit l’autre : «La danse du tam-tam de la guerre, ce n’est pas tout le monde qui la danse.» A bon entendeur, salut !

*Responsable politique APR à Kaolack