Arrivée de la dépouille du « Cheikh »: Dionne bloqué au salon d’honneur

e Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne était, ce vendredi 10 mai 2019, à l’Aéroport international Blaise Diagne pour l’accueil de la dépouille de Cheikh Béthio Thioune, inhumé le même jour à Touba. Hélas, le Premier ministre n’a pas pu au pavillon spécial.

L’Observateur informe que Mohamed Boun Abdallah Dionne qui attendait avec le préfet de Mbour au salon d’honneur a été retenu sur place pour des raisons de sécurité. Les forces de l’ordre ont jugé qu’il n’était pas judicieux, au vu de la situation de plus en plus tendue et de la marée humaine qui grossissait, de faire venir le Premier ministre. En plus, au niveau du hangar de pèlerins, les « Pro Médinatoul Salam » et le camp du fils aîné du Cheikh peinaient à s’accorder sur la localité qui devait abriter la dépouille du défunt guide des Thiantacounes. Toutefois, renseigne le journal, le Premier ministre a reçu dans le salon d’honneur des proches du Cheikh.