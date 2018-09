Asecna : 364 millions détournés

L’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) est éclaboussée par une affaire de détournement. Un trou de 364 millions de Fcfa a été découvert dont 150 millions détournés à l’école régionale de navigation aérienne et du management (ERNAM). L’argent détourné a été établi sur la base de fausses factures. Selon libération qui donne l’information, ces fonds ont été détournés entre janvier 2016 et juin 2017 suite à une mission d’audit de la direction des ressources financières. La direction générale a déposé deux plaintes devant le parquet.