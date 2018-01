Ashley Graham : Crop top + pantalon taille haute = combo parfait !

Ashley Graham est littéralement devenue LA reine du street-style. Celle qui n’a jamais peur de porter des petites robes ultra moulantes nous montre aujourd’hui comment porter le pantalon taille haute à la perfection. Il y a quelques heures, la belle brune de 30 ans a en effet été aperçue dans les rues de New York alors qu’elle sortait du plateau de l’émission « Today Show ».

Pour l’occasion, Ashley avait opté sur un pantalon taille haute noir et un crop top vert à manches longues et des sandales à talons à brides. Une tenue simple et élégante à la fois qui mettait parfaitement en valeur ses courbes et sa taille.

