Ashley Graham, Lais Ribeiro, Sara Sampaio… Toutes les stars du red carpet du gala des CFDA Vogue Fashion

La Fashion Week printemps-été 2018 s’est achevée il y a peu mais le monde de la mode continu à faire parler de lui. D’ailleurs, à la fin du mois de novembre 2017 nous assisterons à un show très attendu chaque année, le défilé du géant Victoria’s Secret qui aura lieu à Shanghaï après une édition spectaculaire à Paris l’an dernier. De l’autre côté de l’océan Atlantique, les événements fashion se poursuivent et hier soir, lundi 6 novembre, nous avons assisté à l’un d’entre eux. À l’occasion du gala de la fondation des CFDA Vogue Fashion à New York, elles ont toutes répondu présentes. Ashley Graham, Lais Ribeiro, Sara Sampaio, Martha Hunt, Teyana Taylor (révélée dans le clip « Fade » de Kanye West), Jenna Lyons (créatrice de la marque J. Crew), Karlie Kloss, Danielle Brooks (actrice phare de la série « Orange is the Black »), sans oublier les papesses de la mode Anna Wintour et Diane von Fürstenberg qui ont posé ensemble.

Parmi ce festival de robes toutes aussi sublimes les unes que les autres, Nicki Minaj apparaît dans une tenue très osée, noire, courte et décolleté… Tout ce qu’on aime ! Il faut dire qu’aucune autre personne présente aurait pu porter cette tenue… N’est pas Nicki qui veut !

Et pour retrouver toutes les photos de la cérémonie, ça se passe juste en-dessous !