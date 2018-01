Ashley Graham : pantalon large et top blanc transparent… On fond de bonheur !

Toujours de plus en plus rayonnante, Ashley Graham ne déçoit jamais lorsqu’elle fait des apparitions qu’elles soient brèves ou non. Ici, elle affiche sa silhouette de rêve dans un pantalon qui met parfaitement en valeur son fessier rebondi. On A-DO-RE ! Petit coup de coeur pour son top transparent qui ne fait absolument pas vulgaire grâce aux motifs et qui, au contraire, donne un côté ultra sexy-chic à Ashley. À son tour, et comme de nombreuses star, Ashley remet au goût du jour les escarpins blancs.

