Ashley Graham : Petite robe noire + escarpins à bouts pointus = combo parfait

Ashley Graham est littéralement devenue la reine du street-style et elle nous le prouve encore une fois aujourd’hui dans les rues de New York ! Il y a quelques heures, la bombe brune de 30 ans a été aperçue dans la Grosse Pomme au bras de son mari alors qu’ils se rendaient à une soirée de charité.

Pour l’occasion, le top aux courbes généreuses avait misé sur une petite robe noire à manche asymétrique et sur des escarpins noirs à bouts pointus. Un combo efficace qui mettait en valeur ses formes et qui lui a offert une allure élégante instantanément.

Pour reproduire ce look, voici une sélection de pièces à shopper. A notre que cette sélection n’est pas visible sur l’application Public mais uniquement à partir du site et de la version mobile.