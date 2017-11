En Asie, Donald Trump attendu de pied ferme par ses alliés

Quelles sont les véritables intentions de Donald Trump en Asie ? La volonté affichée du candidat Trump lors de la campagne présidentielle de redéfinir les alliances historiques des Etats-Unis dans le monde avait créé un sentiment d’incertitude.

Ses déclarations selon lesquelles le Japon et la Corée du Sud devraient assurer leur propre défense face à la Corée du Nord avaient provoqué une véritable crise de confiance. Et les réactions erratiques de Donald Trump, désormais président, aux provocations nord-coréennes n’ont pas non plus été de nature à apaiser les tensions suscitées par le programme nucléaire et balistique de Pyongyang.

Le terrain est également miné sur le plan économique et commercial, deuxième grand axe de cette tournée asiatique du président. La décision de Donald Trump de sortir les Etats-Unis du Traité transpacifique (TTP), un accord commercial entre douze nations conclu sous Barack Obama, a été vécue comme un abandon par les pays de la région.

Alors que Donald Trump souhaite conclure à la place des traités bilatéraux, les pays membres du TTP s’organisent entre eux. La Chine se positionne comme une alternative à l’Amérique. Donald Trump va devoir apporter la preuve que sa devise « l’Amérique d’abord » ne se retourne pas contre les intérêts de son pays.

Pendant onze jours, la tournée asiatique du président américain le mènera au Japon, en Corée du Sud, en Chine, au Vietnam et aux Philippines. Au programme : une série de sommets régionaux, mais aussi de nombreux tête-à-tête, que ce soit avec son puissant homologue chinois Xi Jinping ou encore le très controversé président philippin Rodrigo Duterte.