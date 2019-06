Aspa: « Le Mali est le seul pays au monde à avoir vu la lune »

Le Mali a célébré, ce lundi, la fête de la Korité. Pour le président de l’Association sénégalaise pour la promotion de l’astronomie (Aspa), Maram Kairé, nos voisins sont les seuls au monde à avoir aperçu hier soir le croissant lunaire. M. Kairé précise toutefois que la lune ne sera visible au Sénégal que le mardi.

Maram Kaïré explique : « Sur le plan astronomique, et ça tout le monde peut le vérifier sur internet, la lune s’est couchée avant le soleil au Mali. Donc, si vous prenez les grandes villes, Bamako, Tombouctou, Kayes, Gao, ainsi de suite, la lune s’est couchée 44 minutes avant le soleil. Et, quand on cherche un croissant lunaire, c’est après le coucher du soleil qu’on le cherche mais pas avant. Donc, quand la lune se couche avant le soleil, cela veut dire qu’au moment du coucher du soleil, la lune n’est même plus dans le ciel. »