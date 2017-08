Les proches d’Assane s’organisent et se mobilisent pour venir en aide à leur compatriote, actuellement en détention auprès des services de l’ICE (US immigration and customs enforcement), conscients qu’ils sont que l’heure est critique pour le liveur sénégalais le plus suivi. N’empêche! Certains regrettent qu’Assane Diouf en soit arrivé à cette situation pour les raisons qu’ils révèlent maintenant.



En fait, tout serait parti d’une idylle entre Assane et une jeune femme, aujourd’hui mariée d’ailleurs à un autre sénégalais. Ils filaient le grand amour jusqu’à ce que surviennent des problèmes dans leur couple. L’idylle va mal se terminer et Assane Diouf s’est retrouvé fiché auprès des services de l’immigration (US immigration and customs enforcement). Il avait donc un dossier pendant qui n’avait pas encore connu son dénouement. Car Assane Diouf devait payer un montant de 11.000 $ à la dame avant de quitter le territoire américain. Un juge lui aurait même servi une « deportation warranted », c’est à dire une expulsion justifiée. Et le nom d’Assane Diouf figure bel et bien sur la liste des gens à déporter. Sauf qu’il ne pouvait pas sortir de cet Etat sans payer au préalable les 11.000$. Le temps lui était compté et il devait se préparer à quitter le pays. Il lui fallait dès lors trouver un subterfuge pour rester, d’après les confidences de ses amis.

C’est à partir de là que l’idée de faire des vidéos lui est venue, selon plusieurs sénégalais proches de Assane. D’autres, poussant le bouchon plus loin, estiment qu’Assane Diouf a été victime de politiciens et autres personnes tapies dans l’ombre qui l’ont manipulé pour assouvir des vengeances personnelles avec le pouvoir des personnes qui ont eu faire les frais de ses shows.

Dans toute cette histoire, Assane ne serait qu’une victime instrumentalisée à souhait, et n’eût été son antécédent avec les services de l’immigration, il n’aurait peut-être pas existé en tant que liveur virulent, opposant radical et citoyen révolté, d’après certains de ses amis. Beaucoup le dépeignent d’ailleurs comme un homme qui joue au dur, mais qui en réalité est une âme très sensible.

Aujourd’hui, il est lâché par les personnes qui l’encensaient et lui filait les fausses informations qu’il balançait.

La suite de son histoire se jouera dans les jours à venir. Mais pour parer à toute éventualité, ses soutiens se cotisent pour lui trouver un bon avocat.

DAKARACTU