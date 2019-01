Assane Diouf a recouvert la liberté. Le tribunal correctionnel vient de lui donner, ce mardi, son billet de sortie de prison, après avoir passé plus d’un an derrière les barreaux. Le tribunal lui a infligé une peine de 2 ans dont 9 mois ferme pour injure publique par le biais d’un système informatique, diffusion de fausses nouvelles et outrage à agent dans l’exerce de ses fonctions. Assane Diouf était en détention depuis novembre 2017 pour, notamment trouble à l’ordre public.