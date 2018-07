Assassinat d’Amy Collé Bâ: Le meurtrier sous mandat de dépôt

Le présumé meurtrier d’Amy Collé Bâ, du nom de cette dame dont le corps avait été retrouvé sans vie dans un champ à Mboro 3 jours après sa disparition, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt. Mouhamadou Chérif Baldé, saisonnier de 20 ans, avait avoué le meurtre alors qu’il était en garde à vue.

Depuis quelques jours, le jeune homme séjourne à la Maison d’arrêt et de correction de Thiès, en attendant d’être jugé pour assassinat et vol. Selon Libération, il est établi qu’après son forfait, Chérif Baldé s’est emparé du téléphone portable et de l’argent de sa victime.

Durant son interrogatoire, l’assassin présumé d’Amy Collé Bâ racontait qu’il avait surpris la dame en train de cueillir des citrons dans ce champ qu’il gardait. Il explique avoir demandé à la dame de partir en vain. Vénère face au refus d’Amy Collé, il s’est saisi d’un pic qu’il lui a asséné plusieurs fois avant de traîner le cadavre sur plusieurs mètres et de creuser un trou pour l’y enterrer.