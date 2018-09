Assassinat d’Assane Seck : Les véritables raisons d’un parricide

Nouvelle révélation sur la mort d’Assane Seck, ce vieux de 71 ans décapité et la tête jetée dans un puits à Keur Assane, à Tivaouane. Gora Seck, présumé meurtrier, n’a pas seulement tué son père pour des lopins de terre. Selon l’observateur, qui cite Samba Seck, un des fils du défunt, l’assassinat de son père est lié à la mort de sa belle-sœur, Ndèye Ndiaye (32 ans) et de son fils, S. Seck (1an), et pour lequel Gora Seck était impliqué. Son défunt père l’avait menacé de la balancer à la gendarmerie. « Lorsqu’il a retiré les champs des mains de Gora Seck, ce dernier s’était opposé. Mais le vieux savait Gora impliqué dans la mort de Ndèye Ndiaye. Et lorsqu’il a refusé de libérer le champ, le vieux l’avait menacé d’aller dire la vérité à la gendarmerie. Gora avait lui aussi menacé de le tuer, s’il osait le dénoncer à la gendarmerie », a confié Samba Seck. Gora Seck finira par tuer son père en le décapitant à l’aide de son propre coupe-coupe.