Assassinat de John F. Kennedy: que vont révéler les documents déclassifiés?

Des milliers de documents sur l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy doivent être rendus publics ce jeudi 26 octobre. Donald Trump a en effet annoncé que, conformément à ce que prévoit la loi, il allait autoriser la publication de ces documents maintenus sous scellés depuis plus de cinquante ans. L’assassinat du jeune président américain le 22 novembre 1963 à Dallas alimente toutes sortes de théories du complot. Mais il n’est pas certain que la publication des documents restés secrets permette de lever le doute qu’entretiennent encore de nombreux Américains.

Quelque 3 100 documents tenus secrets et quelques dizaines de milliers d’autres qui avaient été en partie censurés devraient être accessibles dès ce jeudi sur le site Internet des archives nationales.

Les spécialistes vont notamment éplucher les informations relatives au voyage effectué par Lee Harvey Oswald à Mexico quelques semaines avant l’assassinat. Ce séjour avait été surveillé de près par l’agence locale de la CIA, car l’assassin de Kennedy aurait rencontré sur place des espions russes et cubains. Les documents pourraient révéler quelques failles dans la manière dont les agences fédérales ont agi.

La publication des archives ne mettra sans doute pas un terme aux éternelles interrogations sur la mort du charismatique président américain. Plus de la moitié des Américains continue de penser que Lee Harvey Oswald n’a pas agi seul.

L’idée d’un complot ourdi par les Cubains, l’URSS, le FBI, la CIA ou même la mafia reste bien ancrée. Donald Trump lui-même a mis en question la responsabilité du père de Ted Cruz, un de ses opposants de la primaire républicaine.

Mais selon les experts, il faudra du temps pour analyser correctement les documents, dont certains risquent d’être incompréhensibles pour le néophyte, du fait du jargon et des noms de code employés par le FBI et la CIA. Et les théoriciens du complot pourront toujours continuer à soutenir leurs thèses variées, car certains documents ont été définitivement détruits.