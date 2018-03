Assassinat d’Idy Diene en Italie- HSF s’alarme de la faiblesse des autorités sénégalaises

L’Organisation internationale de défense, d’orientation et d’intégration de migrants dénonce la faiblesse de l’Etat du Sénégal après l’assassinat du Sénégalais Idy Diène à Florence en Italie.

Le président d’Horizon sans frontières, Boubacar Sèye, a dénoncé hier l’assassinat d’un Sénégalais, Idy Diène, qui a froidement tué en Italie. « La mort de notre compatriote sénégalais résulte non seulement de l’échec, du laxisme des dirigeants européens dans leur politique d’intégration, mais aussi de la faiblesse de l’Etat du Sénégal et de sa diplomatie dans la défense et la protection des Sénégalais de la Diaspora », a-t-il déclaré. Selon lui, l’Europe n’a pas voulu développer une politique commune en matière de migration et de droit d’asile. Cette situation a permis la prolifération des discours populistes et des amalgames. « Protéger les personnes dont la vie est menacée en ce contexte géopolitique très tendu, est non seulement un devoir moral, mais une obligation au regard des conventions internationales », a-t-il fait savoir. Et exhorte l’Etat à faire toute la lumière sur la mort atroce d’Idy Diène et présente ses condoléances aux peuples du Sénégal et de la diaspora. Pour la communauté sénégalaise de Florence, il s’agit tout bonnement d’un acte raciste avec le politicien d’extrême droite Matteo Salvini qui a vendu sa haine à tout le pays.

Khady Thiam COLY