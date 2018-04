Assemblée générale des enseignants de Saint-Louis

C’est pratiquement le même son de cloche dans toutes les assemblées générales des syndicats d’enseignants les plus représentatifs. Saint-Louis n’a pas fait l’exception. Dans la résolution sanctionnant leur assemblée générale, les enseignants de Saint-Louis qui se sont réunis au lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall souhaitent la poursuite de la lutte. A cause, disent-ils, du dilatoire et le manque de volonté du gouvernement à respecter les accords signés depuis 2014. Ils font remarquer les reniements du gouvernent depuis 2012 pour l’apurement des stock des dossiers qui dorment aux ministères avec des échéanciers futuristes jamais respectés. Rejetant ainsi la proposition du président de la République et de l’appel du Khalife général des Tidianes. Ils vont plus loin en proposant à ce que le système éducatif du public soit complétement paralysé et de boycotter les écoles privées. Ils proposent une grève totale pour une semaine à partir du lundi 16 avril.