Assemblée générale des Sicap fc : Mbagnick Diop élu Président

Le club de football Sicap Fc à un nouveau Président. Mbagnick Diop, président du Mouvement des Entreprises du Sénégal et du Groupe Promo Consulting est porté à la tête du club lors de l’assemblée générale qui a eu lieu ce samedi 24 décembre 2016 au centre social d’Amitié Fann Point E. Mbagnick Diop est ainsi porté à la tête d’une équipe dirigeante composée entre autres des vice presidents Pape Mael Diop Directeur géneral des Aéroports du Sénégal (Ads) de Malick Diop Directeur général de l’Asepex de Makalou, De Mme Dieynaba Bà fondatrice et Directrice Générale « La Maison des Anges » Amadou Kane Président de l’oncav et vice président de la fédération sénégalaise de football. Une belle équipe en perspective pour relever le défi qui consiste à relancer les Sicap Fc.