Assemblée nationale: Désormais, c’est la sanction contre les retardataires

Les retardaires à l’assemblée nationale sont avertis. Le président de l’Assemblée nationale a décidé de prendre des sanctions disciplinaires contre eux. Niasse en a pris la décision ce matin lors de la séance plénière sur l’accord pétrolier et gazier signé le 9 février 2018 entre le Sénégal et la Mauritanie. Initialement prévue à 09h 30, la séance plénière a débuté a 10h45 minutes. Un retard qui a mis le président de l’Assemblée nationale dans tous ses états. « Je suis arrivé depuis 9 heures. J’ai du attendre, le temps que les secrétaires élus soient présents. Car, il y a un nombre bien défini qui devrait être présent pour qu’il y ait session. C’est pourquoi, il y a eu ce retard. Je n’accepterai plus un quelconque retard. Je vais sanctionner la prochaine fois », a-t-il prévenu. A bon entendeur…