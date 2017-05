ASSEMBLEE NATIONALE : Malick Diop dévoile le salaire de Moustapha Niasse

Nombreux sont des sénégalais qui s’interrogent sur le salaire du président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse. A cet effet, le porte-parole de l’AFP révèle que Moustapha Niasse perçoit un salaire de 4 millions 500 000 f cfa qui prend en charge son indemnité de représentation.

Le fond de 50 millions F CFA et le présumé salaire colossal que perçoit le Président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse ont été toujours un sujet d’actualité pour le qu’en-dira-t-on. Sur ce, le porte-parole de l’Afp vient d’éclairer la lanterne des sénégalais sur son salaire. « Chaque mois, le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, perçoit un salaire de 4 millions 500 mille francs CFA », renseigne Malick Diop selon Seneweb précisant que l’essentiel de ce montant est constitué de son indemnité de représentation chiffrée à 3 millions 973 mille 167 francs CFA.

En outre, le progressiste d’expliquer que le salaire net de son mentor politique est de 527 mille 833 francs CFA. Cette somme représente, dit-il, le solde de la différence entre son salaire brut imposable (600 000 : 400 000 de solde mensuelle indiciaire et 200 000 d’indemnité de fonction) et le total de ses retenues, soit 72 167. Du coté social l’homme politique, Dr Malick Diop témoigne que le président de l’Assemblée nationale verse la totalité de son salaire à des mosquées et à des lieux de culte chrétiens, dans la plus grande discrétion.

Safiyatou Diouf