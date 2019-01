Assemblée: Passe d’arme entre le député  Mamadou Mory  Diaw et la presse

La presse a envoyé un signal fort aux députés surtout ceux qui passent leur temps à insulter les journalistes. Le député Mamadou Mory Diaw, par ailleurs Maire de Matam n’oubliera pas de sitôt la date 24 janvier 2019 . Prenant la parole, ce dernier a dérapé en tenant des propos « malsains » en vers les journalistes. Ce qui a soulevé l’ire des professionnels des medias. D’un tir groupé et salé en vers le député, la séance s’est arrêtée un instant. La situation allait se dégrader quand le gendarme a appelé un confrère pour des explications. Ses confères se sont opposés et s’en est suivi des échanges houleux. Il a fallu l’intervention des bonnes volontés civiles et militaires pour tempérer les uns et les autres et finalement le calme est revenu. « Si les propos tenus par le député sont offensants, les journalistes, pardonnez-le », a lancé le président de l’Assemblée, Moustapha Niasse.