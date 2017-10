Assigné par Wari en justice Millicom contre-attaque

Le feuilleton entre Wari et Millicom finira au tribunal. Le groupe Millicom compte défendre ses intérêts avec la plus grande détermination, par toutes les voies de droit à sa disposition. Ceci pour face à Wari qui l’a assigné en justice pour le 13 novembre 2017.

«Millicom a pris note de la récente déclaration de Wari concernant une assignation en justice prochaine. Au-delà du fait que celle-ci constituerait une violation flagrante des engagements de Wari à son égard, Millicom, qui est dans son bon droit, réagira, se défendra et fera prévaloir ses intérêts avec la plus grande détermination par toutes les voies de droit à sa disposition ». Telle est la réponse du groupe Millicom après l’annonce de Wari de l’avoir assigné en justice pour le 13 novembre 2017. Dans un communiqué publié dans son site, on peut lire : « Il est fortement regrettable que Wari communique des informations fausses qui portent préjudice à l’image du secteur privé au Sénégal ainsi qu’à l’image du Sénégal auprès de la communauté internationale des affaires. Nous invitons Wari à cesser immédiatement de communiquer des informations mensongères ». D’après Millicom, la décision de résilier l’accord de vente a été prise dans le seul intérêt de Tigo Sénégal, afin d’assurer une continuité de l’activité avec un partenaire sûr, crédible et capable de tenir ses engagements. «Nous regrettons que Wari n’ait pu réunir le financement ferme pour payer l’acquisition de Tigo Sénégal dans le délai de 4 mois qui avait été convenu avec lui et le délai supplémentaire de presque 2 mois que Millicom lui a accordé. Le consortium a pour sa part apporté un financement ferme et certain dès la signature du contrat de cession », a mentionné la source. Et de poursuivre : « Nous sommes une entreprise responsable, et nous agissons dans un cadre strictement légal. Nous n’avons absolument aucun intérêt à refuser un acheteur s’il respecte le cahier des charges convenu.

Dans le cas de Wari, le délai est bien révolu et la transaction bel et bien terminée ». Pour Millicom, les termes de l’accord fixaient au 2 juin 2017 la date butoir pour l’obtention du financement requis pour procéder au rachat de Tigo Sénégal. En cas de non-respect par Wari de cette obligation de financement, l’accord de vente octroyait le droit à Millicom de résilier la transaction immédiatement sur simple notification. À la date du 28 juillet 2017, soit pratiquement 2 mois après la date butoir et 6 mois après la signature de l’accord de vente, Wari n’avait toujours pas apporté le financement requis. Ainsi, précise-t-on dans la note, le Groupe Millicom a donc décidé d’exercer son droit de mettre fin à la transaction et a adressé à Wari une notification dans ce sens, conformément aux termes de l’accord de vente. Aussi, la caution versée par Wari à Millicom à la signature de l’accord lui a été retournée, l’accord ayant été résilié. Contrairement aux déclarations de Wari, la résiliation de la transaction par Millicom a été faite dans le strict respect des termes de l’accord de vente signé entre les deux parties. En effet, comme annoncé le 31 juillet 2017, Millicom rappelle que l’accord de vente de ses entités au Sénégal signé le 2 février 2017 avec Wari, a été valablement et irrévocablement résilié le 28 juillet 2017.

Pour rappel, Wari avait annoncé avoir assigné en justice pour le 13 novembre 2017 le groupe Millicom parce qu’ayant reçu une fin de non-recevoir par courrier en date du 25 octobre 2017 de la part de la Millicom, qui indique par ailleurs vouloir céder Tigo à une autre entité économique.

Zachari BADJI