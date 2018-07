Assises nationales : Macky chez Mbow

L’apériste en chef a tenu à rendre visite à Amadou Makhtar Mbow, le président des Assises nationales, à son domicile à Dakar. Et il s’y est rendu tout seul. Pour l’heure, les informations reçues ne nous permettent pas dévoiler la teneur de la discussion entre les deux hommes. Mais cette visite inopinée du chef de l’Etat au domicile du Professeur Amadou Makhtar Mbow a surpris plus d’un. En effet, entre Macky Sall et le président des assises nationales les relatons n’étaient pas au beau fixe. Et ce n’était un secret pour personne. Surtout depuis que le Président de la République a déclaré en mai dernier lors de la publication du tome 1 de son livre que la charte des assises nationales n’est «ni la Bible, ni le Coran, ni la Thora. (…). C’est aussi le contexte qui peut marquer la pensée. Mais cette pensée peut évoluer et doit évoluer». Ces propos avaient suscité de très vives réactions. Lors de la célébration des dix ans des assises nationales en juin 2018, Amadou Makhtar Mbow avait déploré le fait que «ceux qui ont la possibilité de l’exploitation des ressources naturelles ne le font pas savoir. Ils ne le font savoir que quand leur intérêt le leur demande».