Assises des recteurs et présidents des universités francophones et de l’Océan indien à Thiès : Les enjeux du numérique au cœur de la réflexion

La Conférence des recteurs et des présidents des universités francophones africaines et de l’Océan indien (Crufaoci) se tient depuis le 20 avril à l’Université de Thiès. Les échanges portent sur les nouvelles orientations des enseignements sous l’influence du numérique éducatif. « Nous apprécions à sa juste valeur le choix de notre université pour réunir nos pairs autour d’un idéal, à savoir asseoir un modèle d’enseignement universitaire adossé au développement du numérique », a déclaré le Pr Matar Mour Seck, recteur de l’Université de Thiès.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Pr Mary Teuw Niane, a soutenu que cette rencontre est une excellente chose, parce que c’est un cadre qui prolonge le Cames et l’Agence universitaire de la Francophonie. « C’est toute l’importance d’une telle rencontre qui permet aux universités de la Crufaoci de pouvoir élargir les échanges sur leurs nouvelles orientations des enseignements sous l’influence du numérique éducatif », a-t-il noté. Selon lui, l’Afrique a des ressources humaines universitaires, une expertise avérée à même de bâtir ses propres programmes en fonction de ses besoins par rapport à sa vision du monde et de ses réalités socioculturelles et économiques. Dans ce domaine, la communication du Pr Moussa Lô, recteur de l’Université virtuelle du Sénégal (Uvs), sur « Université du futur : les enjeux du numérique éducatif », a montré beaucoup d’opportunités et des défis à relever dans le domaine de l’accès aux études supérieures de qualité à un plus grand nombre d’étudiants. « Ici, au Sénégal, nous avons lancé, depuis quatre ans, l’Université virtuelle du Sénégal et nous continuons à travailler sur l’amélioration de l’environnement physique et numérique avec les Espaces numériques ouverts, la dotation d’ordinateurs aux étudiants de l’Uvs, l’accès gratuit à Internet, etc. », a expliqué le Pr Mary Teuw Niane.

Toujours dans le développement de cette expérience de l’Uvs, il a souligné le choix d’utiliser l’expertise sénégalaise jusque dans la fabrication du mobilier dans les Eno (Espaces numériques ouverts) par les artisans du pays. « C’est dans cette optique que la Cité du savoir de Diamniadio a été engagée afin d’en faire un hub de concentration de cerveaux à même de produire et d’impulser le développement de notre pays », a martelé le ministre.

Le Pr Moussa Lô a, par ailleurs, indiqué que la formation hybride est la nouvelle tendance au cours des prochaines années dans toutes les formations universitaires au monde. « Il s’agit, selon lui, de dispenser 20 % des cours en salle et les autres 80 % dans des séances à distance. Car aujourd’hui, tout est en train d’être fait sur le plan pédagogique et administratif pour y arriver dans nos pays où le format classique souffre d’infrastructures ou de personnels enseignants suffisants ». Dès lors, « nul doute que les opportunités du numérique sont à saisir », a-t-il recommandé.

