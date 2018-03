Les assurances d’Aliou Cissé : « Kara retrouvera son niveau d’ici la coupe du monde »

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football a publié la liste des joueurs convoqués pour les rencontres devant opposer le Sénégal à l’Ouzbékistan et à la Bosnie. Pour le défenseur central d’Anderlecht dont le nom ne figure pas sur la liste, Aliou Cissé s’est voulu rassurant. Selon lui, la blessure dont souffre Kara MBODJI ne l’empêchera pas disputer le mondial. « Pas de doutes concernant Kara Mbodj, je suis confiant qu’il récupèrera de sa blessure et retrouvera son niveau d’ici la coupe du monde », a déclaré le coach. Seulement, cette assurance n’a pas empêché Aliou Cissé de trouver une alternative avec le rappel du Dijonnais Papy Djilobodji. « Bienvenue à Papy Djilobodji, un gosse que je connais très bien, beaucoup de choses ont été dites sur nous, mais voilà, il est de retour», a expliqué le coach des Lions.

‘’Djibolodji sait ce que j’attends de lui’’

Le sélectionneur des Lions estime que le défenseur de Dijon pourrait apporter quelque chose à l’équipe nationale. «Djilobodji et moi on n’a pas parlé plus de 10 minutes au téléphone. Il sait ce que j’attends de lui. Il est sélectionnable et compétitif. Donc, ce qui s’est passé c’est derrière. Nous lui souhaitons un bon come-back », ajoute Aliou Cissé.

La situation des gardiens inquiète Cissé

Aliou Cissé a manifesté son inquiétude sur la situation de ses gardiens de but qui, à part Khadim Ndiaye et Pape Seydou Ndiaye, n’ont pas de temps de jeu dans leurs clubs. Face à la presse ce mercredi matin, le sélectionneur des Lions de la Téranga a dit ne pas aimer cette situation. « Il n’y a que Khadim qui joue avec Horoya et Pape Seydou ici dans le championnat local, mais le reste c’est un peu plus difficile. Abdoulaye ne joue pas beaucoup, Alfred c’est pareil. J’aurais aimé que mes gardiens jouent, qu’ils aient un peu plus de temps de jeu », a laissé entendre Aliou Cissé.

G. E. NDIAYE