ASUS PRECOG : UN ORDINATEUR PORTABLE À DOUBLE ÉCRAN INTELLIGENT

Lors de ce Computex 2018 qui se déroule à Taiwan, la marque ASUS a présenté un tout nouveau concept d’ordinateur portable, le Precog, qui a pour particularité d’avoir deux écrans et de s’adapter à son utilisateur.

UN ORDINATEUR À DOUBLE ÉCRAN INTELLIGENT

La première particularité est donc son double écran alors qu’il s’agit d’un ordinateur pivotant avec des charnières à 360°. Il peut donc être utilisé totalement à plat, en mode PC portable ou en « tente » pour regarder des vidéos ou plus simplement comme une tablette lorsque les deux écrans sont adossés l’un contre l’autre.

La seconde particularité est certainement l’intelligence artificielle dont il fait preuve puisqu’il serait capable d’anticiper les besoins de son utilisateur. De plus, il embarque non pas un, mais deux assistants personnels, Alexa d’Amazon et Cortana de Microsoft. Néanmoins, Asus n’a pas donné plus d’informations au niveau de ses capacités à anticiper les besoins de l’utilisateur grâce à l’intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle est matérialisée par un processeur de traitement d’images complètement dédié, baptisé Movidius et mis au point par le fondeur Intel.

Concernant le concept du double écran, le premier permet d’afficher le système d’exploitation et le second le clavier, il peut même être transformé en tablette graphique ou plus simplement en livre. Concernant la taille, ils font tous deux 13,3 pouces.

Le reste des spécifications n’a pas été donné ni même la date de sortie exacte, la seule chose que l’on sait, c’est qu’Asus prévoit de le commercialiser pour 2019.

UN CONCEPT PAS SI NOUVEAU

À la fin de 2016, Lenovo avait déjà présenté le Yoga Book, un PC portable qui lui aussi était hybride et qui proposait à son utilisateur de remplacer son clavier par une tablette. Asus s’en est inspiré et a été plus loin dans le concept avec le Precog puisque ce dernier intègre parfaitement le deuxième écran et en plus de ça l’a doté d’une intelligence artificielle qui promet d’être révolutionnaire.