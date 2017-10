Atelier de sensibilisation sur le cancer du sein, jeudi

Les femmes du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique organisent, jeudi, un atelier de formation et de sensibilisation sur le cancer du sein et du col.

La rencontre prévue dans les locaux du ministère s’inscrit dans le cadre de la campagne mondiale de lutte contre le cancer, du mois d’octobre dite « Octobre rose », renseigne le le texte. Qui rappelle que le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique s’implique depuis 2015 dans cette importante lutte en partenariat avec la LISCA (Ligue sénégalaise contre le cancer).