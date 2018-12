Atelier training du Meds: Les jeunes initiés à l’employabilité  

En prélude de la 18ème édition du Forum du premier emploi, le Mouvement des Entreprises du Sénégal (Meds) a organisé, avant-hier lundi 24 décembre, à Dakar, un atelier training sur l’employabilité. Du diagnostic lucide aux pistes de solutions pour gagner la bataille de l’emploi, le Président du Meds montre la voie.

Pourquoi un atelier training

« Depuis 18 ans, le MEDS organise, chaque année, le Forum du 1er Emploi qui constitue la contribution du Mouvement dans la recherche de solutions au problème préoccupant du chômage. Cet engagement citoyen renouvelé est à la base de l’enfantement du concept du forum du 1er emploi. L’atelier training préparatoire du forum est un événement majeur organisé, chaque année, dans une stratégie globale afin de permettre aux jeunes d’acquérir certaines connaissances indispensable dans les techniques de recherches d’emploi. Naturellement, cette 18e édition de l’Atelier Training du forum du 1er emploi qui nous réunit aujourd’hui, est comme celles qui l’ont précédé, un moment de solidarité nationale. L’atelier training permet de mieux outiller les jeunes diplômés en quête d’une première expérience professionnelle en les initiant. Cette rencontre, assurément, est devenue l’événement phare, en somme le plus grand rassemblement de jeunes de notre pays en quête d’un premier emploi, quelle que soit la forme, stage, CDD, CDI ou l’auto entreprenariat. Cet atelier training est d’une importance capitale, en ce sens qu’il vous prépare, vous les jeunes en quête du premier emploi, à avoir les aptitudes et attitudes pour valoriser vos compétences face aux Chefs d’entreprises qui sont à la recherche de ressources humaines de qualité. Cet atelier training se veut un cadre de formation accélérée pour donner aux demandeurs d’emplois les moyens de mieux intégrer l’entreprise, en les initiant aux techniques de recherche d’emploi et de développement personnel dans le but de renforcer leur «employabilité».

Les solutions à l’emploi des jeunes

« En effet, le Sénégal, comme tous les pays en développement, est confronté au problème de l’emploi des jeunes qui affecte les sociétés. Le chômage, notamment celui des jeunes, est aujourd’hui indéniablement le plus grand défi auquel nos pays sont confrontés. La jeunesse est un grenier de créativité et un silo de ressources humaines ; l’emploi est pour elle, à la fois, une aspiration légitime et un droit fondamental. Agir pour lui faire bénéficier de recrutement dans les services privés comme publics ; à disposer des financements pour les projets novateurs, est un des objectifs du forum du 1er emploi. En dépit de tous les efforts du Gouvernement, malgré le dynamisme de l’Economie nationale avec la mise en œuvre du PSE et d’autres programmes et projets, le niveau du chômage demeure élevé. Le fort taux de croissance économique de notre pays, en croissance régulière depuis environ 06 ans, ne permet pas encore de dégager assez de postes de travail pour recevoir tous les jeunes diplômés qui, chaque année, aspirent à leur premier emploi. Cette situation est rendue complexe par la jeunesse de notre population et par le manque de qualification de beaucoup de demandeurs d’emplois. Pour y faire face, nous devons faire preuve d’imagination et de courage et être armés d’un puissant esprit de créativité. Nous devons identifier et repérer toutes les niches où gisent des emplois ; nous devons opérer les ruptures utiles à tous les niveaux ; nous devons repenser notre environnement économique ; nous devons reformater notre système de formation. »

30 milliards pour l’auto-emploi des jeunes

« Cependant, il est à souligner tous les efforts fournis par le Ministère de l’Emploi, de l’Insertion professionnelle et de l’Intensification de la Main d’œuvre, le Ministère de l’Enseignement supérieur et celui de la Formation, avec plusieurs projets et programmes mis à la disposition des Jeunes. Comme l’éducation et la formation, l’emploi des jeunes reste une priorité nationale. C’est l’objet de la nouvelle initiative d’insertion professionnelle dotée d’un fonds national pour l’entreprenariat rapide. Pour l’exercice 2018, 30 milliards de Francs CFA seront ainsi dédiés à l’auto-emploi des jeunes et des femmes, selon des procédures et modalités simplifiées pour accompagner et soutenir leurs projets ». Le Plan Sénégal émergent, mis en place, vise la création d’emplois durables qui passent forcément par la promotion de l’auto-emploi des jeunes et la valorisation des compétences. Cependant, l’acquisition d’expérience en entreprise est fondamentale. »

Un partenariat public/privé pour la formation-école-entreprise de plus de 5 milliards

« Le contexte actuel de la découverte de Pétrole et de Gaz impose la prise en charge des nouveaux métiers qui émergent et qui offrent d’immenses opportunités de travail. Nous magnifions dans cette dynamique la mise en place de l’INPG – Institut national de Pétrole et de Gaz. Nous devons, en permanence, adapter les filières, le contenu des enseignements et les curriculums pour offrir à nos diplômés le maximum de chance d’accéder à une activité professionnelle. En particulier, nous devons promouvoir le développement des PME/PMI qui constituent aujourd’hui les principaux vecteurs de développement et les principaux espaces de création d’emplois. Le MEDS et le Secteur privé national dans son ensemble se félicitent du partenariat public/privé, magnifié par le projet formation-école-entreprise, financé à hauteur de plus de 5 milliards par l’Etat du Sénégal. L’exploitation des résultats des ateliers précédents a permis de révéler que les jeunes qui se sont le plus appropriés les outils mis à leurs dispositions, ont eu plus de chance dans les entretiens d’embauche. Le MEDS, quant à lui, demeure inextricable à ses responsabilités patronales, mais reste plus que jamais ancré dans une dynamique sociale et sacerdotale pour la promotion humaine, particulièrement, celle de la jeunesse du Sénégal.»