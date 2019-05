Des bandes armées on fait irruption à Nyassia, plus précisément dans le village de Kaguitte. Un jeune garçon a été attaqué et touché à la main par balle. D’après nos LA Rfm qui donne l’information, le jeune homme est tombé sur les assaillants, alors qu’il ramassait des noix d’anacarde. Il est présentement admis à l’hôpital régional de Ziguinchor ou il reçoit des soins et sa vie est hors de danger