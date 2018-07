Attaque armée à Sédhiou: Le maire de Djibanar dément

Dans sa parution de ce Lundi 16 juillet 2018, le quotidien « Source A » a fait écho d’un braquage, dans la nuit du Vendredi au Samedi, dans le village de Djibanar, situé dans le département de Goudomp, région de Sédhiou. Un accrochage, selon ledit journal, qui a opposé les éléments du 6ème Bataillon d’infanterie de l’armée sénégalaise et des éléments supposés appartenir au Mfdc, causant deux morts du côté de l’armée et quatre morts du rang des assaillants. Interrogé par la Tfm, le maire de Djibanar, Ibou Diallo Sadio, dément les informations relayées par « Source A » et appelle à la vigilance et la prudence. De telles informations portent toujours préjudice au trafic et à la stabilité dans ces zones, dit-il.