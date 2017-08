Attaque contre Macky Sall: Amy Collé Dieng dérape

Bon sang qu’est ce qui a pris Amy collé Dieng de s’attaquer au président de la République Macky Sall ? Dans un enregistrement partagé par un groupe de Whatsap la chanteuse a proféré toute sorte de commentaire synonyme d’atteinte à l’honorabilité du chef de l’Etat. Ce, elle a traité le président de la République de « Say Say » tout en confirmant qu’elle est prête à subir des représailles. Toujours est-il, dans son enregistrement, elle fait part que Macky Sall trompe les sénégalais sur sa nature. « Les sénégalais disent qu’il est poli, c’est archi faux. Il est loin d’être poli comme on le prétend », peste la chanteuse que estime le chef de l’Etat est capable du pire jusqu’à donner des coups là où on s’y attend pas. La chanteuse dit : « assumer en tourte responsabilité ses propos ». En cela, il revient au procureur de s’autosaisir, le président de la République est considéré comme une institution.

Safiyatou Diouf Ndiaye